Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 499,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 499,40 liradan, 3 bin 291 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 312 liradan, 455,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459,50 liradan, 3 bin 216 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 236 liradan, bin 608 liradan alınan Yarım Ziynet bin 618 liradan ve 804 liradan alınan Çeyrek Ziynet 809 liradan satılıyor.

-İHA-