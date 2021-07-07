Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 502,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 502,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 502,90 liradan, 3 bin 313 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 334 liradan, 458,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462,50 liradan, 3 bin 237 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 257 liradan, bin 619 liradan alınan Yarım Ziynet bin 629 liradan ve 809 liradan alınan Çeyrek Ziynet 814 liradan satılıyor. - İSTANBUL