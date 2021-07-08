Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 504 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 503,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 504 liradan, 3 bin 320 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 341 liradan, 460 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 464 liradan, 3 bin 245 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 265 liradan, bin 623 liradan alınan Yarım Ziynet bin 633 liradan ve 812 liradan alınan Çeyrek Ziynet 817 liradan satıldı. - İSTANBUL