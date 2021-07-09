Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 506,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 506,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 506,70 liradan, 3 bin 338 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 359 liradan, 462 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 466 liradan, 3 bin 262 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 282 liradan, bin 631 liradan alınan Yarım Ziynet bin 641 liradan ve 815 liradan alınan Çeyrek Ziynet 820 liradan satılıyor. - İSTANBUL