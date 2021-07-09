Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 502,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 502,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 502,50 liradan, 3 bin 311 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 332 liradan, 458,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462,30 liradan, 3 bin 236 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 256 liradan, bin 618 liradan alınan Yarım Ziynet bin 628 liradan ve 809 liradan alınan Çeyrek Ziynet 814 liradan satıldı. - İSTANBUL