Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 500,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 500,20 liradan, 3 bin 295 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 316 liradan, 456 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 460 liradan, 3 bin 220 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 240 liradan, bin 610 liradan alınan Yarım Ziynet bin 620 liradan ve 805 liradan alınan Çeyrek Ziynet 810 liradan satılıyor.

-İHA-