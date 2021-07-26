Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 498,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 499 liradan, 3 bin 287 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 308 liradan, 455 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459 liradan, 3 bin 213 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 233 liradan, bin 607 liradan alınan Yarım Ziynet bin 617 liradan ve 804 liradan alınan Çeyrek Ziynet 809 liradan satılıyor.

(İHA)