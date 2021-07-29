Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 497,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 497,90 liradan, 3 bin 280 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 301 liradan, 454 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458 liradan, 3 bin 205 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 225 liradan, bin 603 liradan alınan Yarım Ziynet bin 613 liradan ve 802 liradan alınan Çeyrek Ziynet 807 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır

Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil

Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek

Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı

Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi