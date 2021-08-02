Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 487 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487,20 liradan, 3 bin 210 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 231 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 137 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 157 liradan, bin 569 liradan alınan Yarım Ziynet bin 579 liradan ve 784 liradan alınan Çeyrek Ziynet 789 liradan satılıyor.

-İHA-