Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 492,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 492,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 492,60 liradan, 3 bin 245 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 266 liradan, 449 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 453 liradan, 3 bin 172 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 192 liradan, bin 586 liradan alınan Yarım Ziynet bin 596 liradan ve 793 liradan alınan Çeyrek Ziynet 798 liradan satıldı. - İSTANBUL