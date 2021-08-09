Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 486 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,20 liradan, 3 bin 203 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 224 liradan, 443,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447,25 liradan, 3 bin 130 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 150 liradan, bin 565 liradan alınan Yarım Ziynet bin 575 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satılıyor. - İSTANBUL