Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 480,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 480,40 liradan, 3 bin 164 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 185 liradan, 438 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 442 liradan, 3 bin 92 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 112 liradan, bin 546 liradan alınan Yarım Ziynet bin 556 liradan ve 773 liradan alınan Çeyrek Ziynet 778 liradan satılıyor.

(İHA)