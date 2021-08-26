Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 479,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 479,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 479,50 liradan, 3 bin 159 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 180 liradan, 438 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 442 liradan, 3 bin 87 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 107 liradan, bin 544 liradan alınan Yarım Ziynet bin 554 liradan ve 772 liradan alınan Çeyrek Ziynet 777 liradan satılıyor. - İSTANBUL