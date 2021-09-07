Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 483,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,20 liradan, 3 bin 183 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 204 liradan, 440,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 444,50 liradan, 3 bin 110 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 130 liradan, bin 555 liradan alınan Yarım Ziynet bin 565 liradan ve 777 liradan alınan Çeyrek Ziynet 782 liradan satılıyor. -İHA-

Son Dakika

El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor

WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek

Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı

Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı

Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti

ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol

Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor

Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi