Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 486,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,70 liradan, 3 bin 206 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 227 liradan, 444 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 448 liradan, 3 bin 133 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 153 liradan, bin 567 liradan alınan Yarım Ziynet bin 577 liradan ve 784 liradan alınan Çeyrek Ziynet 789 liradan satılıyor. - İSTANBUL