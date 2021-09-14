Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 485,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,60 liradan, 3 bin 200 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 221 liradan, 443 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447 liradan, 3 bin 126 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 146 liradan, bin 563 liradan alınan Yarım Ziynet bin 573 liradan ve 782 liradan alınan Çeyrek Ziynet 787 liradan satılıyor. - İSTANBUL