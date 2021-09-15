Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 487,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487,90 liradan, 3 bin 214 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 235 liradan, 444,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 448,80 liradan, 3 bin 141 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 161 liradan, bin 570 liradan alınan Yarım Ziynet bin 580 liradan ve 785 liradan alınan Çeyrek Ziynet 790 liradan satılıyor. - İSTANBUL