Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 491,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 491,70 liradan, 3 bin 239 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 260 liradan, 448,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 452,30 liradan, 3 bin 165 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 185 liradan, bin 583 liradan alınan Yarım Ziynet bin 593 liradan ve 791 liradan alınan Çeyrek Ziynet 796 liradan satılıyor.

(İHA)