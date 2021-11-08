Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 569,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 569 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 569,20 liradan, 3 bin 750 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 771 liradan, 519 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 523 liradan, 3 bin 664 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 684 liradan, bin 832 liradan alınan Yarım Ziynet bin 842 liradan ve 916 liradan alınan Çeyrek Ziynet 921 liradan satıldı.

-İHA-