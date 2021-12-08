Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 784,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 784,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 784,20 liradan, 5 bin 167 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 188 liradan, 715,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 719,00 liradan, 5 bin 49 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 69 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 535 liradan ve bin 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 268 liradan satılıyor.

(İHA)