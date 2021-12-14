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Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

14.12.2021 13:45
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 816,00 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 816,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 815,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 816,00 liradan, 5 bin 377 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 398 liradan, 744,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 748,20 liradan, 5 bin 255 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 275 liradan, 2 bin 628 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 638 liradan ve bin 314 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 319 liradan satılıyor.

(İHA)

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika


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