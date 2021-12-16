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Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

16.12.2021 13:06
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 872 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 872 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 871,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 872 liradan, 5 bin 746 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 767 liradan, 795,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 799,25 liradan, 5 bin 616 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 636 liradan, 2 bin 808 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 818 liradan ve bin 404 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 409 liradan satılıyor.

(İHA)

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika


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