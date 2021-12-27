Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 656 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 655,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 656 liradan, 4 bin 323 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 344 liradan, 598,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 602,30 liradan, 4 bin 225 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 245 liradan, 2 bin 112 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 122 liradan ve bin 56 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 61 liradan satılıyor.

(İHA)