Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4620 liradan, avro 6,2220 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4620 liradan, avro 6,2220 liradan güne başladı.





Kapalıçarşı'da 5,4600 liradan alınan dolar, 5,4620 liradan satılıyor. 6,2200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2220 lira olarak belirlendi.





Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5040 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2500 lira olmuştu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Akom'dan İstanbul'a Uyarı

Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

CHP'nin İstanbul'un 6 İlçesinde Mevcut Belediye Başkanlarını Aday Göstereceği Konuşuluyor