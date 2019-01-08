Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

1 saat önce

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3920 liradan, avro 6,1720 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları, System.String[]
İstanbul serbest piyasada dolar 5,3920 liradan, avro 6,1720 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,3900 liradan alınan dolar, 5,3920 liradan satılıyor. 6,1700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1720 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3610 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1400 lira olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:04 Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdo ve Budo'da Sefer İptalleri İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi

Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 11:00:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]