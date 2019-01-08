Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3920 liradan, avro 6,1720 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3920 liradan, avro 6,1720 liradan güne başladı.





Kapalıçarşı'da 5,3900 liradan alınan dolar, 5,3920 liradan satılıyor. 6,1700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1720 lira olarak belirlendi.





Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3610 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1400 lira olmuştu.

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