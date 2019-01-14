Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

25 dakika önce

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4920 liradan, avro 6,3120 liradan haftaya başladı.

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları, System.String[]
İstanbul serbest piyasada dolar 5,4920 liradan, avro 6,3120 liradan haftaya başladı.


Kapalıçarşı'da 5,4900 liradan alınan dolar, 5,4920 liradan satılıyor. 6,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3120 lira olarak belirlendi.


Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4840 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3190 lira olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:06 Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi
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