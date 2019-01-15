Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

1 saat önce

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4500 liradan, avro 6,2600 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları, System.String[]
İstanbul serbest piyasada dolar 5,4500 liradan, avro 6,2600 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,4480 liradan alınan dolar, 5,4500 liradan satılıyor. 6,2580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2600 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2960 lira olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:03 Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi
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