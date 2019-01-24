Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

32 dakika önce

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2820 liradan, avro 6,0220 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları, System.String[]
İstanbul serbest piyasada dolar 5,2820 liradan, avro 6,0220 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 5,2800 liradan alınan dolar, 5,2820 liradan satılıyor. 6,0200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0220 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3120 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0360 lira olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:04 Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu ile Vatandaş Arasında Dikkat Çeken Sohbet

Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı Fenerbahçe'nin Anlaştığı Victor Moses İstanbul'a Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 09:36:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]