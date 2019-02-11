Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2520 liradan, avro 5,9520 liradan haftaya başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2520 liradan, avro 5,9520 liradan haftaya başladı.





Kapalıçarşı'da 5,2500 liradan alınan dolar, 5,2520 liradan satılıyor. 5,9500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9520 lira olarak belirlendi.



Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,2460 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9550 lira olmuştu.

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