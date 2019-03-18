Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

1 saat önce

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4550 liradan, avro 6,1860 liradan haftaya başladı.

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları, System.String[]
İstanbul serbest piyasada dolar 5,4550 liradan, avro 6,1860 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,4530 liradan alınan dolar, 5,4550 liradan satılıyor. 6,1840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1860 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4690 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2070 lira olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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