Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, avro 6,2220 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, avro 6,2220 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,4800 liradan alınan dolar, 5,4820 liradan satılıyor. 6,2200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2220 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2210 lira olmuştu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Seçime Sayılı Günler Kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum! İşte Çarpıcı Sonuçlar

Ekrem İmamoğlu ile Turgay Güler Arasında Sert Tartışma!

İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü

Seçime 11 Gün Kala Çarpıcı İstanbul ve Ankara Anketi Geldi