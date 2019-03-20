Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

14 dakika önce

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, avro 6,2220 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları, System.String[]
İstanbul serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, avro 6,2220 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,4800 liradan alınan dolar, 5,4820 liradan satılıyor. 6,2200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2210 lira olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:04 Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi
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