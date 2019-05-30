Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
26 dakika önce
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0140 liradan, avro 6,7080 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0140 liradan, avro 6,7080 liradan güne başladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:02 Kaynak: AA
Kapalıçarşı'da 6,0120 liradan alınan dolar, 6,0140 liradan satılıyor. 6,7060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7360 lira olmuştu.
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