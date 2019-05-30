Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

26 dakika önce

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0140 liradan, avro 6,7080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları, System.String[]
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0140 liradan, avro 6,7080 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0120 liradan alınan dolar, 6,0140 liradan satılıyor. 6,7060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7360 lira olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:02 Kaynak: AA
İstanbul, Ekonomi
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