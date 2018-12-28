Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, euro ise 6,0680 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, euro ise 6,0680 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,29 liradan alınan dolar 5,2920 liradan, 6,0660 liradan alınan euro ise 6,0680 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2860 liradan, euro ise 6,0320 liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Hedefini Açıkladı Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:40:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]