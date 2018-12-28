Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, euro ise 6,0680 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, euro ise 6,0680 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,29 liradan alınan dolar 5,2920 liradan, 6,0660 liradan alınan euro ise 6,0680 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2860 liradan, euro ise 6,0320 liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:41 Kaynak: İHA
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