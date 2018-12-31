Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, euro ise 6,0520 liradan yılın son gününe başladı.

Serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, euro ise 6,0520 liradan yılın son gününe başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,29 liradan alınan dolar 5,2920 liradan, 6,05 liradan alınan euro ise 6,0520 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,27 liradan, euro ise 6,04 liradan satılmıştı.



(İHA)

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