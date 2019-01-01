Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, euro ise 6,0520 liradan yılın son gününe başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, euro ise 6,0520 liradan yılın son gününe başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,29 liradan alınan dolar 5,2920 liradan, 6,05 liradan alınan euro ise 6,0520 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,27 liradan, euro ise 6,04 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Ekonomi
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