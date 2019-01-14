Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

7 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,4920 liradan, euro ise 6,3120 liradan haftaya başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,4920 liradan, euro ise 6,3120 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,49 liradan alınan dolar 5,4920 liradan, 6,31 liradan alınan euro ise 6,3120 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,4840 liradan, euro ise 6,3190 liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

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