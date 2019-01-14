Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
7 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,4920 liradan, euro ise 6,3120 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 5,4920 liradan, euro ise 6,3120 liradan haftaya başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,49 liradan alınan dolar 5,4920 liradan, 6,31 liradan alınan euro ise 6,3120 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,4840 liradan, euro ise 6,3190 liradan satılmıştı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
Galatasaray'da Mario Balotelli Heyecanı Başladı
Ünlü Meteorolog, İstanbul'da Etkili Olacak Kar İçin Tarih Verdi
ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı
Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı