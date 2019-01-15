Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada dolar 5,45 liradan, euro ise 6,26 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,45 liradan, euro ise 6,26 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4480 liradan alınan dolar 5,45 liradan, 6,2580 liradan alınan euro ise 6,26 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,4950 liradan, euro ise 6,2960 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi
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