Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada dolar 5,45 liradan, euro ise 6,26 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,45 liradan, euro ise 6,26 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,4480 liradan alınan dolar 5,45 liradan, 6,2580 liradan alınan euro ise 6,26 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,4950 liradan, euro ise 6,2960 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
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