Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
47 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,3320 liradan, euro ise 6,0720 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 5,3320 liradan, euro ise 6,0720 liradan haftaya başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,33 liradan alınan dolar 5,3320 liradan, 6,07 liradan alınan euro ise 6,0720 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3570 liradan, euro ise 6,10 liradan satılmıştı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak
TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile Yolculuk Yaptı
Binali Yıldırım, Marmaray'a Binip Yolcularla Sohbet Etti
İstanbul Havalimanı'na Taşınma Tarihleri Dünyaya Resmen Duyuruldu