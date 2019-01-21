Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

47 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,3320 liradan, euro ise 6,0720 liradan haftaya başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,3320 liradan, euro ise 6,0720 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,33 liradan alınan dolar 5,3320 liradan, 6,07 liradan alınan euro ise 6,0720 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3570 liradan, euro ise 6,10 liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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