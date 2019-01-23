Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
49 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,3490 liradan, euro ise 6,0850 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,3490 liradan, euro ise 6,0850 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,3470 liradan alınan dolar 5,3490 liradan, 6,0830 liradan alınan euro ise 6,0850 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3490 liradan, euro ise 6,0710 liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:26 Kaynak: İHA
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