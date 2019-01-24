Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada dolar 5,2820 liradan, euro ise 6,0220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,2820 liradan, euro ise 6,0220 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,28 liradan alınan dolar 5,2820 liradan, 6,02 liradan alınan euro ise 6,0220 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3120 liradan, euro ise 6,0360 liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:31 Kaynak: İHA
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