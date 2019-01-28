Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
16 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,2550 liradan, euro ise 6 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 5,2550 liradan, euro ise 6 liradan haftaya başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,2530 liradan alınan dolar 5,2550 liradan, 5,9980 liradan alınan euro ise 6 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,28 liradan, euro ise 6,080 liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
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