Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada dolar 5,2280 liradan, euro ise 6,0250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,2280 liradan, euro ise 6,0250 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2260 liradan alınan dolar 5,2280 liradan, 6,0230 liradan alınan euro ise 6,0250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2820 liradan, euro ise 6,0370 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
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