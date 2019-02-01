Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada dolar 5,20 liradan, euro ise 5,95 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,20 liradan, euro ise 5,95 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,1980 liradan alınan dolar 5,20 liradan, 5,9480 liradan alınan euro ise 5,95 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,1760 liradan, euro ise 5,9630 liradan satılmıştı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:21 Kaynak: İHA
Miha Zajc, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi
Meteorolojiden Ülke Geneli İçin Kritik Uyarı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa, İstanbul'a Geldi
Galatasaray'ın Yeni Futbolcusu Christian Luyindama İstanbul'a Geldi