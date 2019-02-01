Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada dolar 5,20 liradan, euro ise 5,95 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,20 liradan, euro ise 5,95 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,1980 liradan alınan dolar 5,20 liradan, 5,9480 liradan alınan euro ise 5,95 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,1760 liradan, euro ise 5,9630 liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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