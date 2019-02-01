Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
31 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,20 liradan, euro ise 5,95 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,20 liradan, euro ise 5,95 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,1980 liradan alınan dolar 5,20 liradan, 5,9480 liradan alınan euro ise 5,95 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,1760 liradan, euro ise 5,9630 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA
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