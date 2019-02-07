Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
8 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,2320 liradan, euro ise 5,9520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,2320 liradan, euro ise 5,9520 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,23 liradan alınan dolar 5,2320 liradan, 5,95 liradan alınan euro ise 5,9520 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2280 liradan, euro ise 5,9570 liradan satılmıştı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Başka Bir Binada Sarsıntı Meydana Geldi
Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor
Kartal'daki Çöken Binaya Cam Takmak İçin Gelen İşçi de Enkaz Altında Kaldı
Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu