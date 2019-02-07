Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

6 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,2320 liradan, euro ise 5,9520 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada dolar 5,2320 liradan, euro ise 5,9520 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,23 liradan alınan dolar 5,2320 liradan, 5,95 liradan alınan euro ise 5,9520 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2280 liradan, euro ise 5,9570 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:17 Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Başka Bir Binada Sarsıntı Meydana Geldi Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor

Kartal'daki Çöken Binaya Cam Takmak İçin Gelen İşçi de Enkaz Altında Kaldı Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 09:23:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]