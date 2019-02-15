Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada dolar 5,2890 liradan, euro ise 5,97 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,2890 liradan, euro ise 5,97 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,2870 liradan alınan dolar 5,2890 liradan, 5,9680 liradan alınan euro ise 5,97 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2990 liradan, euro ise 6 liradan satılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:36 Kaynak: İHA
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