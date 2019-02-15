Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada dolar 5,2890 liradan, euro ise 5,97 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,2890 liradan, euro ise 5,97 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2870 liradan alınan dolar 5,2890 liradan, 5,9680 liradan alınan euro ise 5,97 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2990 liradan, euro ise 6 liradan satılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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