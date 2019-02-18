Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
10 dakika önce
Serbest piyasada dolar 5,2850 liradan, euro ise 5,9820 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 5,2850 liradan, euro ise 5,9820 liradan haftaya başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,2830 liradan alınan dolar 5,2850 liradan, 5,98 liradan alınan euro ise 5,9820 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2720 liradan, euro ise 5,93 liradan satılmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
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