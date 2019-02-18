Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

10 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,2850 liradan, euro ise 5,9820 liradan haftaya başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,2850 liradan, euro ise 5,9820 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2830 liradan alınan dolar 5,2850 liradan, 5,98 liradan alınan euro ise 5,9820 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2720 liradan, euro ise 5,93 liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:16 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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