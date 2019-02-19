Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada dolar 5,3070 liradan, euro ise 5,9820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 5,3070 liradan, euro ise 5,9820 liradan güne başladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da 5,3050 liradan alınan dolar 5,3070 liradan, 5,98 liradan alınan euro ise 5,9820 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,30 liradan, euro ise 6 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:22 Kaynak: İHA
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