Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada dolar 5,3070 liradan, euro ise 5,9820 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,3070 liradan, euro ise 5,9820 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,3050 liradan alınan dolar 5,3070 liradan, 5,98 liradan alınan euro ise 5,9820 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,30 liradan, euro ise 6 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:22 Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi
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