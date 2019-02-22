Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

8 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,3260 liradan, euro ise 6,0430 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,3260 liradan, euro ise 6,0430 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,3240 liradan alınan dolar 5,3260 liradan, 6,0410 liradan alınan euro ise 6,0430 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3260 liradan, euro ise 6,0590 liradan satılmışt

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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